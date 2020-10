In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown zijn er 435 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. Dat meldt EenVandaag op basis van politiecijfers. Er werden ook 756 waarschuwingen uitgedeeld.

Volgens de Nationaal Commandant Corona bij de Nationale Politie hebben agenten een paar maanden lang amper boetes uitgeschreven. In de tweede week van september werden er maar twee coronaboetes uitgeschreven, afgelopen zondag waren het er tweehonderd op één dag.

‘Boetes geen doel op zich’

Over het hele weekend legde de politie 435 boetes op voor het niet naleven van de nieuwe coronamaatregelen. “Boetes zijn nooit een doel op zich, waar het kan waarschuwen we nog steeds”, zegt Nationaal Commandant Willem Woelders tegen EenVandaag. “Het gaat ons er om onveilige situaties direct te stoppen en soms laat zo’n situatie geen ruimte meer voor een waarschuwing en bekeuren we direct.”

De hoogte van een coronaboete, bijvoorbeeld het negeren van de 1,5 meter afstand-regel, is vorige week verlaagd. Een coronaboete kostte voorheen 390 euro, nu is dat 95 euro.

