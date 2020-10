Vieren we dit jaar Sinterklaas en Kerstmis zonder vrienden of familie? De ‘gedeeltelijke lockdown’ zou in theorie over vier weken voorbij kunnen zijn. Toch is zeker dat de feestdagen er dit jaar anders uit zullen zien dan we gewend zijn.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad blikken maandagavond namelijk in hun vergadering vooruit op de festiviteiten in december. Ook zullen de bestuurders van de 25 veiligheidsregio’s het onder meer hebben over twijfelgevallen in de handhaving van de strengere coronamaatregelen die vorige week ingingen.

De meeste nieuwe regels zijn helder, legt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad uit, maar er zijn altijd puntjes waarover discussie is. Zo was eerder niet helemaal duidelijk of restaurants op golfbanen onder horeca of sportkantines vallen.

Wekelijks overleg

Sinds de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames weer oplopen komen de 25 burgemeesters weer wekelijks samen om het kabinet te adviseren in de te nemen maatregelen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is maandag aanwezig. Waarschijnlijk zit burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de vergadering weer voor na een korte vakantie.

