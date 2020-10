'Laat restaurants weer opengaan als ze zich aan coronamaatregelen houden'

Restaurants die zich aan alle coronamaatregelen houden, zouden gewoon weer open moeten kunnen. Dat vindt de grote meerderheid van de ruim 2400 deelnemers aan een onderzoek van Hart van Nederland.

Sinds afgelopen woensdagavond moeten alle cafés en restaurants in Nederland dicht blijven, voor in ieder geval vier weken. In het voorjaar, toen het coronavirus net was uitgebroken, was dat ook al het geval. Een ramp voor sommige horecaondernemers.

Lees ook: Doodskist voor de deur van Alkmaars café: ‘Dit is de doodsteek voor de horeca’

Horecazaken vallen om

Zestig horecaondernemers willen nu dat hun restaurants per direct weer open kunnen. Ze stappen naar de rechter voor een kort geding. De restauranteigenaren willen dat de lege stoeltjes weer snel bezet worden. Anders vallen er veel ondernemers om.

Nederlanders zien dat over het algemeen ook in. Desgevraagd vindt 77 procent het een goed idee om horecazaken weer te openen – mits zij zich aan de coronaregels houden. Een vijfde van de mensen vindt dat een slecht idee en wil de restaurants voorlopig gesloten houden.

Lees ook: Boete voor Haags café Luden voor hossende gasten en overtreden coronaregels

Steun voor restaurants

Het kort geding van de zestig ondernemers vindt woensdag plaats. Iets meer dan zestig procent van de Nederlanders steunt de horecabazen daarin. Daarnaast geeft driekwart van de mensen aan tijdens de lockdown restaurants te steunen door afhaalmaaltijden te bestellen. Een kleine twintig procent doet dat niet.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.