Roze of blauwe muisjes voor pasgeboren leeuwtjes Wildlands?

Het hoge woord is eruit bij Wildlands Emmen: het geslacht van de in september geboren leeuwenwelpjes is bekendgemaakt. Dankzij een controle bij de dierenarts weet de dierentuin nu of ze roze of blauwe muisjes kunnen gaan trakteren. En er volgt nog een traktatie, want het park opent tijdelijk een speciale route voor wie de welpjes wil komen bewonderen.

Maar de spanning is ver genoeg gestegen, wat zijn het nou? Mannetjes of vrouwtjes? Of een mix? Het dierenpark laat weten dat het alle drie vrouwtjes zijn. En daar zijn ze blij mee. "Voor groepsstructuur van de leeuwen in Wildlands is dit een goede uitkomst, omdat dochters bij hun moeder blijven en hiermee verjonging binnen de groep plaatsvindt", aldus de zoo.

Speciale route

De jonge diertjes zijn flink nieuwsgierig: "Inmiddels waggelen de drie welpen de hele kraamkamer door en gaan ze ook al op onderzoek op het buitenterrein achter de schermen." En juist dat deel achter de schermen valt binnenkort te bezoeken, zei het op veilige afstand natuurlijk. Van 26 oktober tot en met 3 november opent het dierenpark enkele uren per dag een route die langs het buitendeel van het kraamverblijf voert.

Qua gezondheid gaat het ook goed met de welpen, al loopt een van de drie qua groeiontwikkeling iets achter op de andere twee. "Dit behoeft meer aandacht en zij wordt de komende tijd goed gemonitord", stelt het Emmense park. Als de zusjes 9 en 12 weken oud zijn volgen er nieuwe controles en vaccinaties.