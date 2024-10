ZIEN: Leeuwenfamilie in DierenPark Amersfoort uitgebreid met twee welpen

Het beschuit met muisjes mag weer uit de kast in DierenPark Amersfoort. Begin oktober zijn daar namelijk twee gezonde leeuwenwelpjes geboren. Het zijn beide vrouwtjes en volgens de verzorgers drinken ze goed en openden ze na enkele dagen hun ogen. Het is het eerste nestje van de jonge leeuwin Zaila. “Moeder Zaila doet het geweldig als moeder en houdt haar jongen goed in de gaten,” vertelt verzorger Marc Belt.

De welpen werden op dierendag (4 oktober) geboren, na een draagtijd van ongeveer drieënhalve maand. In de eerste weken drinken de jonge leeuwen alleen melk bij hun moeder. Na zes weken schakelen ze over op vlees. De welpen hebben nu nog zwarte vlekken op hun vacht, maar die zullen na enkele maanden verdwijnen. De komende tijd blijven de welpen nog bij hun moeder voordat ze hun vader Ramzes en tante Sabi ontmoeten.

Bedreigd in het wild

De geboorte van deze leeuwenwelpjes is bijzonder, omdat leeuwen in het wild steeds zeldzamer worden. Het park is blij met de geboorte, die bijdraagt aan de bescherming van deze kwetsbare diersoort. “Leeuwen worden in het wild bedreigd door verlies van hun leefgebied en conflicten met boeren,” legt Marc verder uit. Het dierenpark steunt daarom natuurorganisaties die zich inzetten voor zowel het behoud van de leeuwen als de veiligheid van de lokale bevolking.

Over enkele weken kunnen bezoekers van het park de welpen bewonderen, wanneer ze voor het eerst naar buiten mogen.