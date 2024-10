Bijzondere beelden: zwart jaguarwelpje geboren in ARTIS

In dierentuin ARTIS is in de nacht van woensdag 16 oktober een jaguarwelpje ter wereld gekomen. Je denkt misschien aan een gevlekt katje als je kijkt naar zijn moeder, maar dit kleine wonder is helemaal zwart, net als zijn vader.

Het welpje is nog wankel op zijn pootjes, meldt het dierenpark. Na twee weken zullen de oogjes van het welpje opengaan, en het kan anderhalve maand duren voordat de eerste tandjes doorkomen. Het jong blijft momenteel dicht bij zijn moeder en bevindt zich in het binnenverblijf.

Hoewel een eerste glimp van dit pasgeboren wonder nog even op zich laat wachten, zeggen camerabeelden al dat het jong op de vader lijkt, die eveneens zwart is. De kleur van de welp zegt echter niets over het geslacht; het is nog onduidelijk of het een mannetje of vrouwtje is. Bovendien heeft de kleine nog geen naam gekregen. Naar verwachting is het jong over vijf tot zes weken zichtbaar voor het publiek als het buitenverblijf wordt verkend.

Behoud van de soort

De geboorte van deze gezonde welp is van groot belang voor het behoud van de jaguar. Het aantal jaguars in het wild blijft zorgwekkend afnemen, en de status van deze soort staat op de ‘gevoelige’ lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Het is moeilijk te zeggen hoeveel jaguars er momenteel in het wild leven, omdat ze zich niet gemakkelijk laten zien.

In Latijns-Amerika verliest de jaguar steeds meer leefgebied door grootschalige ontbossing, en ondanks strenge wetgeving wordt er nog altijd op deze prachtige dieren gejaagd. De jaguar is vaak het slachtoffer van illegale jacht omdat hun lichaamsdelen voor veel geld op de zwarte markt worden verkocht. Lokale boeren vrezen bovendien dat deze katachtigen hun vee aanvallen, wat leidt tot meer geweld tegen de soort.

Honden speuren naar de kat

Omdat de jaguar een teruggetrokken soort is, worden er verschillende methoden ontwikkeld om deze dieren op te sporen. Zo worden speurhonden ingezet die in staat zijn om de katachtigen te vinden. ARTIS werkt bijvoorbeeld samen met Scent Imprint Conservation Dogs en helpt bij de training van speurhond Betty.

Door Betty te laten ruiken aan jaguaruitwerpselen in dierenpark ARTIS, leert ze de geur van de jaguar herkennen. Drie weken geleden reisde Betty naar Brazilië voor verdere training. In de toekomst zal zij helpen bij het volgen en beschermen van jaguars in het wild.