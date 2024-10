Raadselachtige pinguïnsterfte: meer dan tien dieren overleden in AquaZoo Leeuwarden

Een mysterie in het noorden van ons land: bij AquaZoo Leeuwarden is een raadselachtige pinguïnsterfte aan de gang. Het dierenpark tast in het duister over de oorzaak. De overgebleven dieren worden nu afgezonderd, in de hoop dat er geen nieuwe slachtoffers vallen.

De teller is de afgelopen weken opgelopen tot boven de tien sterfgevallen. Het is bijzonder dat er in zo'n korte tijd zoveel waggelende poolvogels overlijden. Een woordvoerder van het dierenpark zegt dat ze uit voorzorg de wandelroute, waarbij bezoekers dicht bij de dieren kunnen komen, hebben afgesloten. "Zo kunnen we ze rust geven, want dit heeft een grote impact op de groep; ze krijgen er stress van."

Eerder dit jaar kwam AquaZoo ook al in het nieuws vanwege ontsnapte wasberen. Sommige van die dieren zijn nog steeds niet teruggevonden. Bekijk de video bovenaan het artikel voor de beelden.

Geen verklaring

De Leeuwardense dierentuin heeft geen verklaring waarom in enkele maanden tijd veertien van de 65 pinguïns zijn overleden. "We hebben geen aanleiding om aan iets besmettelijks te denken, maar we kunnen het ook niet uitsluiten," aldus een woordvoerder.

Onderzoek

Een bacterie, virus, of toch een vorm van grote stress? Wat precies de oorzaak is, blijft nog even gissen. "Daar doen we nu onderzoek naar. We hebben de overleden pinguïns overgebracht naar de dierenonderzoeker in Utrecht," zegt de woordvoerder.

