Vruchtbare neushoorn verhuist van Burgers' Zoo naar België: 'Moet voor nageslacht gaan zorgen'

Een volwassen breedlipneushoorn uit Burgers' Zoo vertrekt donderdag naar het Belgische dierenpark Le Monde Sauvage. Het gaat om een 32-jarig mannetje dat in Arnhem al elf jongen heeft verwekt, waarvan acht mannetjes en drie vrouwtjes. In België hoopt men dat het dier ook daar voor nieuw nageslacht gaat zorgen.

Het had nog best wat voeten in de aarde om de 2500 kilo wegende neushoorn te vervoeren. Er was namelijk een speciale transportkist nodig om de dikhuidige veilig te vervoeren. "Hij vond het wel even spannend", laat een woordvoerder van Burgers' Zoo weten. "De neushoorn heeft van de dierenarts een sedatie gekregen om ervoor te zorgen dat hij uit zichzelf de kist inloopt. Halverwege twijfelde hij toch en had hij een klein zetje nodig."

Beeld: Burgers' Zoo

Voor het transport van deze 2500 kilo zware neushoorn is een speciale transportkist nodig. "Die kist weegt zo'n 2000 kilo met het gewicht van de neushoorn erbij praat je al snel over 4500 kilo in totaal, geen gemakkelijke klus."

Fokprogramma

Burgers' Zoo behoort tot de top vijf van succesvolste fokkers van breedlipneushoorns in Europa. Andere parken in deze lijst zijn onder meer Serengeti-Park in Duitsland en het Engelse Knowsley Safari Park. In totaal leven er breedlipneushoorns in 81 Europese dierentuinen.

Beeld: Burgers' Zoo

De neushoorn zal in Le Monde Sauvage kennismaken met een aantal vrouwtjes die nog geen jongen hebben gekregen. Het Europese populatiemanagementprogramma, dat zich richt op het behoud van genetische diversiteit, hoopt dat het mannetje hier opnieuw succesvol zal zijn in het voortplanten.

Bijna uitgestorven in het wild

Normaal komen deze neushoorns alleen voor op de Afrikaanse savanne, maar de soort is bijna uitgestorven in het wild. Begin 20e eeuw liepen er nog enkele tientallen breedlipneushoorns rond in het wild. Alle nu nog levende exemplaren stammen af van die groep. Het is daarom belangrijk dat de dieren zorgvuldig worden gefokt om incest te voorkomen.