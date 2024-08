Grote club kloeke kalkoenen aangetroffen op straat Honselersdijk

Een bijzonder gezicht in Honselersdijk dinsdagmiddag, waar een groep van 13 kalkoenen de straten tijdelijk onveilig heeft gemaakt. Een bewoner van de Middel Broekweg kwam ze ineens tegen en heeft ze snel gevangengenomen. In afwachting van het dierenopvangcentrum werden de dieren in zijn schuur gestopt.

Ook liepen er nog een paar vreemde eenden in de bijt bij: een drietal parelhoenders had zich in de groep klokkende kalkoen gemengd. Medewerkers van het toegesnelde Dierenopvangcentrum Westland hebben de dieren meegenomen en daarna geprobeerd de eigenaar van de vogels te achterhalen, in eerste instantie zonder succes.

De bewuste kalkoenen, inmiddels weer in een schuurtje (Bron: Stichting Dierenhulp Westland)

"We hebben stad en land afgebeld en -gelopen om te kijken waar ze vandaan komen, maar nog geen geluk", schrijven ze in een bericht op sociale media. Na een oproep om met tips te komen had de opvang meer geluk. Dinsdagmiddag rond 16.30 uur komt het verlossende bericht: de eigenaar van kalkoenen heeft zich gemeld. Hij is de dieren op komen halen.