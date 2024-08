Vakantiegangers ontdekken giftige schorpioen in koffer

Een Haags gezin kreeg de schrik van hun leven toen ze na terugkomst van vakantie in Costa Rica een giftige schorpioen ontdekten tussen hun wasgoed. Bij het uitpakken van hun koffer kroop het gevaarlijke dier plotseling tevoorschijn.

De bewoners namen contact op met Reptielenopvang Zwanenburg, die hen adviseerde de Dierenambulance Den Haag in te schakelen. Zij kwamen naar de Kampioensingel en hebben de schorpioen veilig afgevoerd.

Pijnlijke prik

Volgens experts van de reptielenopvang ging het om een Centruroides limbatus, een schorpioenensoort die voorkomt in de Caribische regio. Deze schorpioen kan tussen de 6 en 11 centimeter groot worden en leeft doorgaans in bosrijke gebieden van Midden-Amerika, zoals Honduras, Nicaragua en Costa Rica.

De soort staat bekend om zijn nachtelijke activiteiten en voedt zich voornamelijk met andere geleedpotigen. Het dier zoekt vaak beschutting in huizen en gebouwen, wat de situatie extra gevaarlijk maakt. Hun steek is doorgaans niet dodelijk voor mensen, maar kan wel flink pijn doen.

Meerdere incidenten

Opvallend is dat dit incident al het derde reptielengeval is binnen anderhalve week. Afgelopen dinsdag werd in Nederland een schorpioen ontdekt in een pakketje uit Spanje. Zondag werd een tjitjak, een soort gekko, uit Thailand aangetroffen.