Exotische uil gevonden in Rijswijk: 'Heel bijzonder'

Natuurlijk komt het vaker voor dat de medewerkers van de Dierenambulance & Hospitaal Den Haag aparte of bijzondere dieren vinden. Maar donderdag was het toch wel weer extra uniek wat ze aantroffen in Rijswijk: een exotische witwangdwergooruil. Het olijke uiltje komt hier niet in het wild voor en is snel meegenomen naar een opvang.

De vogel streek donderdag neer in een tuin in Rijswijk, nadat hij woensdag al een keer gespot was. En inderdaad, ze moesten even met de ogen knipperen toen ze het kleine diertje zagen, zegt dierenambulancemedewerker John Buijs: "We stonden er wel van te kijken. Een uil vangen komt wel vaker voor, en ook wel bijzondere uilen. Maar dit is een wel heel bijzondere."

Overlevingskans: nul

Het vogeltje is geringd en daardoor mogelijk ontsnapt bij iemand die uilen houdt. Van nature komt het hier niet voor, maar juist in Afrika. "Zo rond de evenaar", stelt John. "Het is een heel tam dier en het leek ook niet helemaal op zijn gemak." Dat hij tam was bleek ook wel uit het feit dat het dier zelfs op de arm van de vrouw landde waar hij in de tuin bij werd gevonden.

De dierendeskundige zegt dat het uiltje het hier niet had gered. "Het weet helemaal niet hoe het aan eten moet komen, zeker omdat hij tam is." Ook het klimaat had het dier waarschijnlijk totaal niet geholpen in het voortbestaan. Voor nu is het uiltje ondergebracht bij een opvang en lijkt hij "wel in orde", aldus John. Via de fokker probeert men de eigenaar te achterhalen, al is nog niet zeker of dat gaat lukken.