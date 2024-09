Joekel van een meerval gevangen in centrum Leiden: 'Een echte overwinning'

Het is geen alledaagse vangst in het centrum van een stad. Maar de grachten in Leiden waren afgelopen zondagavond het decor van een bijzonder tafereel. Arend (30) en zijn familie vingen een grote meerval van ruim anderhalve meter en dat met minimale uitrusting! Meestal vissen ze op snoek en baars, dus was dit wel even schakelen.

Op de terugweg vanuit het centrum, vlak na de spoorbrug, werd er ineens keihard aan de dobber getrokken, vertelt Arend. "Eerst dachten we dat het haakje vastzat, maar na een aantal minuten hadden we door waar we mee te maken hadden."

Kwestie van geluk

Arend benoemt dat zijn oom, zijn vader en hij wel veel geluk hebben gehad. "We hadden totaal niet het juiste materiaal. Een simpele hengel van honderd euro en een aasje van acht centimeter, daar kan je eigenlijk geen meerval mee vangen. Met dit materiaal vang je meestal een snoek van ongeveer zestig centimeter, met geluk af en toe wat groter."

Toch is het de familie gelukt. Na een half uur vol kracht vissen haalden ze het waterdier binnen. "Ik denk dat we op het perfecte moment met de hengel zijn gaan slepen. Het is net als wanneer je op de bank ligt, aan je vrouw vraagt of ze een chipje wil en deze vervolgens boven haar mond houdt. Je moet het ze makkelijk maken," lacht Arend.

Sigaretten in veiligheid gebracht

De meerval, in dit geval zo'n 170 centimeter lang, heeft heel veel kracht. Wanneer je de aandacht even verliest, kan je zo meegetrokken worden het water in. Arend: "Ik was er wel op voorbereid. Mijn waardevolle spullen zoals mijn telefoon en sigaretten lagen al aan de kant en ik had mijn Crocs al uit."

Het kan best gevaarlijk zijn volgens de visser. "Wanneer je dan het water ingetrokken wordt, kan je best onder een boot terecht komen, of bijvoorbeeld met je voet ergens in vast. Als de vis dan nog steeds alle kracht heeft, weet ik niet of je dat zou overleven."

Toegejuicht

Gelukkig waren er genoeg toeschouwers om eventueel een ambulance te bellen. "Zoiets gebeurt zelden in het centrum. Alle boten om ons heen waren ons aan het toejuichen, net als de omwonenden. Hierdoor voelde het ook extra euforisch toen we de meerval binnen haalden," vertelt Arend trots.

Een nieuwe vissersdroom zit er voorlopig nog niet in voor de familie. Terwijl ze, met enige spierpijn, nog nagenieten, benadrukt Arend dat ze vooral vissen voor het plezier. "Het gaat ons niet om de foto of om te kunnen pochen, totaal niet. We vinden het heerlijk om samen op het water te zijn."