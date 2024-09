Visser Paul breekt record: gigantische meerval van bijna 2,5 meter gevangen

Een megavangst: Paul Breems uit Nijmegen kon zijn geluk niet op toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag een meerval van maar liefst 2,46 meter ving. En daarmee verbrak hij een record: het is de grootste meerval die ooit is gevangen in Nederland én in de Benelux. En dat voelde Paul wel, want het was "20 minuten aan geweld" voordat de vis op het droge lag.

"Het was een euforisch gevoel. De tranen rolden over m'n wangen. Hier heb ik bloed, zweet en tranen in gestoken", zegt Paul over het moment nadat hij de vis had gevangen. "Het is echt topsport. Een recordvis vangen heeft niks met toeval te maken."

Meerval 2,46 meter. Beeld: Paul Breems

Paul gaat elke week in de nacht vissen om zijn doel te bereiken: de grootste vis vangen die er is. "Ik wist door kennis en kunde dat een enorme meerval in de Waal zwom. Als je de vis wilt vangen, moet alles kloppen: de stroming, het weer, de tijd. Ik laat niks aan het toeval over."

In de nacht van dinsdag op woensdag was het dan zover. "Ik wist in welke kribbe die ongeveer zat. Toen kreeg ik een signaal en daar ging ik rustig naartoe met m'n hengel", begint Paul over zijn avontuur. "Toen rammelde de hengel, maar ik kreeg de vis niet omhoog. Ik moest de meerval in z'n bek pakken. M'n boot ging van links naar rechts. M'n armen verzuurden en m'n handen waren kapot door de scherpe tanden."

Meerval van 2,46 meter. Beeld: Paul Breems

Uiteindelijk lukte het Paul na 20 minuten om de vis aan de kant te krijgen. Hij belde zijn vriend Freek Janssen op, die meteen kwam. Samen hebben ze de meerval opgemeten en hebben ze beelden gemaakt, die op bovenstaande video te zien zijn. Daarna hebben ze de enorme vis weer uitgezet in het water.

Record

Organisatie Sportvisserij Nederland heeft vervolgens beoordeeld of het officieel om een record gaat. De beelden zijn uitvoerig bekeken door experts en woensdagochtend bleek het dan echt zo te zijn: Paul heeft de grootste meerval ooit gevangen in Nederland en de Benelux.

Het vorige record stond op 2,43 meter, een vis gevangen door Jeroen Breurs in 2021. In 2023 evenaarde Paul dat record, toen hij een meerval van dezelfde grootte ving. Nu zijn naam op het nieuwe record staat, kan hij zijn geluk niet op. "Maar ik ga weer door. Ik denk dat een meerval vangen van 2,50 meter ook mogelijk is, dus dat wordt mijn volgende stap."