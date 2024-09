Dit moet je weten over de grote OV-staking woensdag

Diverse vervoersbedrijven zullen op woensdag 11 september gaan staken. Dit kan invloed hebben op je reis met het openbaar vervoer. Lees hier wat de stakingen voor jou betekenen.

De staking is een initiatief van de vakbonden FNV en CNV. Tijdens de ochtendspits op woensdagochtend zullen weinig tot geen treinen of bussen rijden. De vervoerders die meedoen aan de staking zijn: NS, Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Transdev. De vakbonden willen dat de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) langer wordt doorgezet.

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden? De RVU is een regeling die een werknemer recht geeft op een uitkering om de periode tot aan je AOW te overbruggen. Werknemers die recht hebben op de RVU kunnen hierdoor maximaal drie jaar eerder stoppen met hun werkzaamheden. Je hebt als werknemer met zwaar werk snel recht op de RVU. Onder zwaar werk wordt volgens de regeling gekeken naar fysiek zwaar werk, mentaal zwaar werk en onregelmatige werktijden. Voorbeelden zijn bouwvakkers, ambulancepersoneel of dus ook conducteurs. (Bron: FNV)

Wat betekent dit voor je reisplannen?

Tussen 04.00 uur en 08.00 uur zal er weinig tot geen openbaar vervoer rijden. Er is een aantal uitzonderingen: vervoersmiddelen van GVB, RET en HTM rijden wel. Deze vervoerders hebben op dinsdag gestaakt. Bovendien zullen de buslijnen naar Schiphol Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam Airport volgens dienstregeling blijven rijden.

De NS geeft aan dat nog onzeker is welke trajecten onder de staking zullen vallen. Ze adviseert om de reisplanner tot kort voor vertrek goed in de gaten te houden. Arriva geeft op de website aan geen vervoer in te zetten tijdens de stakingsperiode.

Vergoedingen

Vanuit de twee grootste vervoerders, NS en Arriva, is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor gemaakte kosten tijdens de staking. NS communiceert op de stakingsdag zelf of de stakingsregeling van kracht gaat. Bij Arriva kan een verzoek gedaan worden tot vergoeding. Let op: lees op de websites goed de voorwaarden om te weten wanneer je in aanmerking komt voor een vergoeding.

