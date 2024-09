Schiphol vreest verkeersinfarct en 'kort lontje'-passagiers door staking

Schiphol is bang dat er woensdagochtend vroeg rond de luchthaven een verkeersinfarct ontstaat door de staking van de NS. Daarom eisen de luchthaven en de gemeente Haarlemmermeer in een kort geding tegen vakbond FNV een minimale dienstregeling. Ook wordt gevreesd voor gestreste passagiers en verstoring van de openbare orde.

Volgens de advocaat van Schiphol bereikt het wegennet al aan het begin van de actie om 04.00 uur de maximale capaciteit. "Op het moment dat de staking begint, is er een piekmoment in het aantal vertrekkende vluchten, aankomend personeel en passagiers", zei de raadsvrouw in de rechtbank in Haarlem.

'Kans op verstoring van de openbare orde'

Dat brengt volgens de advocaat veiligheidsrisico's met zich mee. Ze wees erop dat in het verleden mensen op de nabijgelegen snelweg A4 uitstapten om hun vlucht te kunnen halen. Ook bestaat vrees dat hulpdiensten Schiphol niet kunnen bereiken als er file staat en voor verstoring van de openbare orde op de luchthaven, omdat passagiers een kort lontje hebben gekregen door stress over het halen van hun vlucht.

De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, was ook bij de zitting. De gemeente wil met minimaal vier treinen per uur onveilige situaties voorkomen. "We moeten altijd uitgaan van een calamiteit", zei ze. "Als die plaatsvindt, ben ik verantwoordelijk."

FNV: 'Ruim van te voren aangekondigd'

De advocaat van vakbond FNV weersprak de bezwaren van de luchthaven. Volgens hem is de actie van korte duur en ruim van tevoren aangekondigd. Hij verwacht dat een verkeerschaos uitblijft, omdat de staking tijdens uren staat gepland waarop er doorgaans nog niet veel treinverkeer is in het land.

Medewerkers van NS en het streekvervoer staken voor een betere regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

ANP