Stadsvervoer komt langzaam weer op gang na staking

Het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt weer op gang, maar volgens de vervoersmaatschappijen duurt het nog wel even voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt.

Ook in Den Haag rijden de stadsbussen en trams weer na de staking van dinsdagochtend. Vervoersmaatschappij HTM verwacht dat rond 09.30 uur "het merendeel van de dienstregeling" is hervat. "We zijn er druk mee bezig", zegt een woordvoerster van het bedrijf. Het opstarten kost altijd even tijd, omdat bussen en trams vanuit de remises moeten komen.

De GVB in Amsterdam laat weten dat het waarschijnlijk tot het einde van de ochtend duurt totdat alles weer volgens dienstregeling rijdt. In Rotterdam wordt verwacht dat het vervoer rond 11.00 uur weer is opgestart.

ANP/Hart van Nederland