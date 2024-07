Staking aangekondigd in openbaar vervoer: dit zijn de gevolgen voor je reis

Vakbond FNV heeft nieuwe stakingen in het openbaar vervoer aangekondigd in de week voor Prinsjesdag. De acties zijn bedoeld om het kabinet aan te zetten om met een regeling te komen waarmee ov-werknemers eerder kunnen stoppen met zwaar werk.

De acties vinden plaats op 10, 11 en 12 september in het stads- en streekvervoer en bij de NS.

Stakingen

Op de 10e is er een korte werkonderbreking in het stadsvervoer. Een woordvoerder van FNV geeft bij Hart van Nederland aan dat mensen die met vervoerder RET, HTM of GVB reizen moeten rekenen op andere vertrektijden. "Het schema wordt verstoord", aldus de woordvoerder. De tijden van de werkonderbrekingen zijn nog onbekend.

De dag erna begint het NS-personeel pas om 08.00 uur. "Dat betekent dat mensen pas later de trein kunnen nemen. Als ze ergens moeten zijn voor die tijd, moeten ze naar alternatieven zoeken", aldus de woordvoerder. "Met het uitvallen van treinen zie je vaak dat het nog de hele dag gevolgen heeft."

Op de derde dag zijn er acties in het streekvervoer vanaf het begin van de dienst. Denk dan aan busvervoer van maatschappijen als Arriva of Qbuzz.

In de steek gelaten

"Kennelijk vinden de dames en heren politici het normaal dat mensen met een zwaar beroep die Nederland 24/7 mobiel houden niet gezond de eindstreep halen. Zij worden sneller chronisch ziek, arbeidsongeschikt en gaan zelfs veel sneller dood dan werknemers zonder zwaar beroep. En de regering laat ze in de steek", aldus bestuurder FNV Spoor Henri Janssen.

Volgens bestuurder FNV Stadsvervoer Eric Vermeulen beginnen de stakingen "mild". Maar als de regering niet reageert, worden in oktober "stevigere" acties georganiseerd door het ov-personeel. Hoewel de sector zich bewust is van de overlast voor reizigers, rekent ze ook op hun begrip.

ANP