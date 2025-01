Nieuws van de Dag van start: 'Willen een breed publiek aanspreken'

Malou Petter is ervan overtuigd dat zij, samen met Art Rooijakkers en de makers van het nieuwe SBS6-programma Nieuws van de Dag, "in een gat springen". Dat vertelt de 34-jarige presentatrice, die recent de overstap maakte van het NOS Journaal naar Talpa Network, in een interview met het ANP. Petter presenteert het programma, dat vanaf 6 januari elke werkdag wordt uitgezonden, afwisselend met Rooijakkers.

Volgens Petter behandelt Nieuws van de Dag onderwerpen "die mensen echt bezighouden". "Het zijn de gesprekken die je aan de eettafel voert," legt ze uit. Het programma wordt geproduceerd in samenwerking met de redacties van Hart van Nederland en De Telegraaf. "Dankzij de journalisten van De Telegraaf en hun netwerk hebben we een nóg beter beeld van wat er leeft in de samenleving. We willen een goed geïnformeerde journalistieke talkshow zijn."

Medepresentator Art Rooijakkers vertelde zijn kijk op het nieuwe programma maandagochtend in de ochtendshow van Radio 538. Dat interview zie je bovenaan dit artikel.

Petter benadrukt dat de nieuwe talkshow "niet links of rechts georiënteerd" is. "We willen een breed publiek vertegenwoordigen en een geluid laten horen dat veel mensen aanspreekt. Ik denk dat daar vraag naar is en dat we daarmee een gat vullen." Ze voegt toe dat het programma niet vergelijkbaar is met andere shows. "Het concept richt zich echt op mensen die behoefte hebben aan een journalistiek programma om 18.00 uur. Dat maakt ons uniek."

Kijkcijfers en verwachtingen

Bij SBS6 spelen kijkcijfers een grotere rol dan bij de NPO, waar Petter jarenlang werkte. "Natuurlijk zijn die cijfers straks belangrijker, maar er is geen specifiek target genoemd, wat ik prettig vind. Ik steek mijn kop niet in het zand, maar focus me vooral op het maken van een goed programma."

Eerdere SBS6-programma's in de vooravond, zoals 6 Inside en Dit vindt Nederland, wisten geen grote successen te behalen. Toch heeft Nieuws van de Dag volgens Talpa Network-videodirecteur Frans Klein minstens een jaar de tijd om te groeien. "Dat geeft ons de ruimte om ons te ontwikkelen," aldus Petter.

Hoewel Petter en Rooijakkers elkaar voor de voorbereidingen van de nieuwe show nog niet kenden, groeide hun contact snel. "Voor mij is het prettig dat hij in hetzelfde schuitje zit. Hij is de enige die precies begrijpt wat ik nu meemaak. We bellen bijna dagelijks om over het programma te praten."

Zenuwen als kracht

Petter geeft toe "echt zenuwachtig" te kunnen zijn voor het presenteren van een liveshow. "Mijn voordeel is dat je het niet aan me ziet. Alleen mijn moeder merkt het op." Toch werken die zenuwen vaak in haar voordeel. "Ze maken me scherp en geconcentreerd. Als ik te ontspannen ben, maak ik juist fouten."