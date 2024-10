Malou Petter van NOS naar SBS6 voor Nieuws van de Dag

Malou Petter wordt een van de twee presentatoren van Nieuws van de Dag, het nieuwe opinie- en nieuwsprogramma van De Telegraaf en Hart van Nederland dat vanaf begin volgend jaar dagelijks te zien is in de vooravond op SBS6.

Petter stapt hiervoor over van de NOS, waar zij behalve het NOS Journaal ook specials als verkiezingsuitzendingen presenteerde. De 34-jarig presentator en journalist tekent een meerjarig contract bij Talpa Network en gaat er ook andere programma’s maken. Welke dat zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt.

“Deze kans kon ik niet voorbij laten gaan”, zegt Malou over haar transfer. Meebouwen aan een nieuw, journalistiek programma waar ik kan groeien als presentator en meer van mezelf kan laten zien. En dan mag ik ook nog andere programma’s maken. Natuurlijk is het dubbel: de NOS is een hele mooie club om bij te horen, ik werk er niet voor niets ruim dertien jaar. Maar het is tijd voor avontuur en daar kijk ik enorm naar uit!”

Nieuws van de Dag

Eind augustus kondigde SBS6 aan dat de redacties van De Telegraaf en Hart van Nederland samen werken aan het opzetten van dit nieuwe programma, dat elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur te zien zal zijn. Inmiddels wordt volop gewerkt aan het samenstellen van een eigen redactie die het programma zal gaan maken. Ook zijn in Nieuws van de Dag zowel journalisten en verslaggevers van De Telegraaf als Hart van Nederland te zien, en verschijnen de bekende opiniemakers van De Telegraaf in het programma.

Frans Klein, directeur video van Talpa Network: “Met de komst van Malou halen we niet alleen een ervaren presentator binnen, maar ook een vertrouwd gezicht voor de Nederlandse kijker. We zijn er ontzettend trots op dat zij voor Talpa Network heeft gekozen en ‘ja’ heeft gezegd tegen ons nieuwe actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag. Haar jarenlange ervaring bij de NOS en haar scherpe journalistieke blik passen perfect bij dit programma.”