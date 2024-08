Nieuwe programma Hart van Nederland en Telegraaf heet Nieuws van de Dag

Het nieuwe televisieprogramma dat Hart van Nederland en De Telegraaf samen gaan maken heet Nieuws van de dag. SBS6 start begin januari met het uitzenden van het programma, dat elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur te zien zal zijn, heeft Frans Klein, directeur televisie van Talpa, gemeld.

"We gaan het programma minimaal een jaar volhouden", stelt Klein. "We willen echt gaan bouwen aan de vooravond." In het programma zijn zowel experts van De Telegraaf als Hart van Nederland te zien. Ook verschijnen opiniemakers van De Telegraaf in het programma.

De hoofdredacties van de krant en het programma hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van het format. De twee partijen melden nog niet wie het gaat presenteren.

ANP