Art Rooijakkers verruilt RTL voor Talpa: wordt nieuw gezicht Nieuws van de Dag

Presentator Art Rooijakkers wordt een van de nieuwe presentatoren van het SBS6-programma Nieuws van de Dag, het nieuwe opinie- en nieuwsprogramma van De Telegraaf en Hart van Nederland dat vanaf januari dagelijks te zien is in de vooravond op SBS6. Rooijakkers stapt hiermee over van RTL naar Talpa Network.

Rooijakkers vindt het "tijd voor een nieuwe stap": "Het journalistieke avontuur lonkt en een nieuwsprogramma met de slagkracht van Mediahuis en Talpa Network gecombineerd, daar kijk ik naar uit. Ik heb in mijn carrière vaker plots een nieuwe richting ingeslagen en dat heeft me op mooie plekken gebracht. Dus ik heb er zin in, ook omdat er andere programma’s, waaronder een oude liefde, in het vat zitten", zegt hij.

Bij Talpa Network heeft Rooijakkers een meerjarig contract getekend. Hoe de andere gezamenlijke activiteiten eruit gaan zien, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Rooijakkers vertrekt na zes jaar bij RTL. "Ik verlaat RTL met een weemoedig gevoel en ben dankbaar voor de kansen die ik er heb gekregen en de programma’s die ik heb mogen presenteren, maar kijk tegelijkertijd uit naar deze nieuwe samenwerking. Want in de twintig jaar die ik nu als presentator werk, heb ik met enige regelmaat naar een mol gezocht, maar nog nooit met eentje samengewerkt. Dus dat wordt weleens tijd."

Malou Petter

Eind augustus kondigde SBS6 aan dat de redacties van De Telegraaf en Hart van Nederland samen werken aan het opzetten van Nieuws van de Dag, dat elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur te zien zal zijn. Inmiddels wordt volop gewerkt aan het samenstellen van een eigen redactie die het programma zal gaan maken. Rooijakkers zal samen met Malou Petter het programma gaan presenteren. Ze stapt hiermee over van NOS naar Talpa Network.

Petter zag het, net als Rooijakkers, als een grote kans om mee te werken aan Nieuws van de Dag. Meer hierover vertelt ze in bovenstaande video.

Frans Klein, directeur video van Talpa Network: "We zijn ontzettend trots dat Art Rooijakkers ons team bij Talpa Network komt versterken. Met zijn professionaliteit, sterke journalistieke achtergrond en uitzonderlijke presentatievaardigheden is hij een waardevolle aanwinst. Art is wat mij betreft een van de beste presentatoren van Nederland en voor ons de perfecte keuze voor ons nieuwe programma Nieuws van de Dag, zijn eerste programma bij Talpa Network."