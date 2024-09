AVROTROS: Joost is inderdaad meerdere keren lastiggevallen

Zanger Joost Klein is tijdens het Eurovisie Songfestival "inderdaad meerdere keren lastiggevallen". Dat stellen omroep AVROTROS en zijn management maandagavond in een reactie op de publicatie van delen van verslagen van de politieverhoren in de zaak Klein.

De Zweedse krant Aftonbladet publiceerde maandagavond delen van de verhoren op haar website. Uit de verhoren, die de politie afnam op de avond en nacht voor de finale van het Eurovisie Songfestival, blijkt dat de cameravrouw naar wie Klein een dreigende beweging maakte eerder in de week ook al een aanvaring met Joost Klein had gehad.

De zanger zou de vrouw toen hebben gevraagd te stoppen met filmen. Na dit incident zou het Nederlandse team volgens de vrouw excuses hebben gemaakt en hebben beloofd dat Klein gedurende het festival "niet meer op deze manier zou reageren".

AVROTROS en het management van Klein willen niet ingaan op de vraag of het Nederlandse team na het eerste incident inderdaad excuses aan de vrouw heeft gemaakt. Ook willen zij niet zeggen of er toen, zoals Aftonbladet claimt, een toezegging is gedaan over het gedrag van Klein richting de vrouw.

ANP