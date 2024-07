Joost Klein hint nogmaals op nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival

Joost Klein lijkt zin te hebben in een tweede poging bij het Eurovisie Songfestival. "Eurovision 2025", heeft de zanger in zijn bio op Instagram geschreven. Klein werd de afgelopen songfestivaleditie gediskwalificeerd omdat hij een medewerker van het evenement zou hebben bedreigd.

Joost Klein trad in mei in Enschede weer voor het eerst op na de gebeurtenissen op het Eurovisie Songfestival (zie bovenstaande video).

Klein leek een eventuele herkansing zaterdag tijdens zijn show op Pinkpop ook al te benoemen. "Why the fuck not 2025!", riep hij na een alternatieve remix van zijn inzending Europapa.

Doen we wel mee?

Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar überhaupt meedoet aan het songfestival, liet de verantwoordelijke omroep AVROTROS eerder deze maand weten. "Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het songfestival in beraad."

Klein moet wel met een nieuw liedje komen als hij volgend jaar namens Nederland meedoet aan het evenement in Zwitserland. Artiesten mogen niet twee keer hetzelfde nummer insturen.

