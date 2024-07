Joost Klein volgend jaar weer naar Songfestival? Zanger brengt '2025'-boodschap op Pinkpop

Joost Klein heeft zaterdagmiddag om 12.00 uur de tweede dag van Pinkpop afgetrapt. De Friese zanger stond met zijn iconische blauwe schouderpak op het podium en begon met zijn songfestivalhit Europapa. Het veld, dat afgeladen vol stond, sprong, zong en danste enthousiast mee.

Joost Klein trad in mei in Enschede weer voor het eerst op na de gebeurtenissen op het Eurovisie Songfestival (zie bovenstaande video).

Klein oogde emotioneel en bedankte het publiek en zijn crew voor alle steun: "Netherlands, I am speechless", zei hij, "Zonder deze mensen, de band en de mensen om mij heen, was er ook geen Eurovisie geweest. Er hebben zoveel mensen zo hard gewerkt, maandenlang, iedereen!" Daarna zong hij een nummer dat hij naar eigen zeggen ook voor het Eurovisie Songfestival had geschreven, The Bird Song.

Why not?

De zanger trad bijna een uur op. Hij eindigde zijn set met een alternatieve remix van Europapa en de woorden: "Why the fuck not 2025!" AVROTROS reageert niet op het optreden van Klein. Dat laat een woordvoerder aan het ANP weten. Ook het management van Joost Klein laat desgevraagd weten "niets te melden te hebben".

De zanger werd op het laatste moment aan de line-up van Pinkpop toegevoegd. Het was niet de eerste keer dat de songfestivaldeelnemer in Landgraaf te horen was. In 2022 stond Klein ook al op het festivalpodium.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP