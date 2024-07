Joost Klein hint op songfestivaldeelname voor België

Joost Klein heeft tijdens zijn eerste optreden in België sinds hij werd gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival, erop gehint dat hij het ook wel ziet zitten om dat land te vertegenwoordigen tijdens het muziekevenement.

Klein gaf een optreden op Genk On Stage. Volgens het Belgische weekblad Humo zei de 26-jarige artiest daarbij gedurende de show: "Bel me, Studio Brussel".

Herkansing

Klein zei tijdens een optreden op festival Pinkpop ruim een week geleden nog de woorden "why the fuck not 2025!", waarmee hij ook hintte op een deelname aan het songfestival volgend jaar. In het publiek in Genk hielden mensen bordjes omhoog, waarop stond dat Klein Nederland volgend jaar opnieuw moet vertegenwoordigen. "Wie zegt dat ik voor dat land wil gaan?", zei Klein daarover.

Het is vooralsnog niet bekend of Nederland volgend jaar meedoet aan het songfestival. Omroep AVROTROS wil dat de European Broadcasting Union (EBU), de Europese koepel die het muziekevenement organiseert, eerst een aantal zaken verandert.