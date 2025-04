Meivakantie steeds populairder: dit zijn de populairste bestemmingen dit jaar

De meivakantie wint aan populariteit. Vanwege extreme temperaturen, hoge prijzen en extra drukte in het hoogseizoen kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om in april of mei op vakantie te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB naar de vakantieplannen van duizenden Nederlanders.

De meivakantie valt in alle regio’s van 26 april tot en met 4 mei. Scholen mogen daarnaast besluiten om de vakantie een week eerder te laten beginnen. Volgens de ANWB gaat 58 procent van de Nederlanders de komende weken op reis. Voor 28 procent van de ondervraagden is de meivakantie zelfs belangrijker dan de zomervakantie.

Zelf een hele reis of vakantie uitstippelen is soms nog best een gedoe. De beste vakantietips vind je nu op social media. In bovenstaande video zie je hoe Danila rondkomt van 'reis-influencen'.

Veertig procent is van plan meer geld uit te geven aan deze vakantie dan vorig jaar, en 37 procent zegt langer weg te gaan in dezelfde periode. Meer dan de helft van de ondervraagden maakt zich niet druk om de hogere prijzen door inflatie. De grootste groep, 28 procent, verwacht tussen de 250 en 500 euro per persoon uit te geven.

Bestemmingen

Een vakantie in eigen land is het meest geliefd, gevolgd door Spanje, Duitsland en Frankrijk. Zestien procent van de Nederlanders kiest voor een vakantie buiten Europa. Populaire verre bestemmingen zijn de ABC-eilanden, Verenigde Staten, Marokko, Egypte, Indonesië, Thailand en Japan.

Bijna de helft van de Nederlanders gaat liever in april of mei naar Zuid-Europese landen, omdat ze de temperaturen in de zomermaanden daar te hoog vinden. De hogere prijzen in het hoogseizoen spelen ook mee. Eén op de drie Nederlanders kiest daarom voor een ‘duurdere’ of ‘verre’ vakantie in het voorjaar. Ook zegt meer dan de helft van de ondervraagden dat drukte in bepaalde gebieden of steden hun vakantiekeuze beïnvloedt.

Meer dan de helft van de Nederlanders gaat met de auto op vakantie. Daarnaast wordt er het vaakst gekozen voor het vliegtuig (40 procent) en een kleiner deel neemt de trein (12 procent).

Overnachten

Een derde van de vakantiegangers gaat vijf tot zeven dagen weg, gevolgd door de groep die acht tot veertien dagen op vakantie gaat. Drieëntwintig procent houdt het bij één tot vier dagen.

De meeste Nederlanders verblijven het liefst in een hotel. Daarnaast geeft 37 procent de voorkeur aan het huren van een huisje, en gaat 17 procent kamperen. De redenen om te kiezen voor een campingvakantie zijn divers. Zo geeft 46 procent aan dat ze het heerlijk vinden om buiten in de natuur te zijn zonder stress. Bovendien vindt 14 procent kamperen budgetvriendelijk.

AI voor vakantieplannen

Nieuw bij het maken van vakantieplannen is het gebruik van AI. Van alle Nederlanders maakt 13 procent gebruik van kunstmatige intelligentie, met name van ChatGPT. Onder Gen Z is dat aandeel hoger: één op de vier ondervraagden zegt het te gebruiken.

Zij gebruiken AI bijvoorbeeld om een roadtrip uit te stippelen, te bepalen wanneer het beste weer is, hoogtepunten van een streek te vinden, een verblijf te boeken, het mooiste strandje op te sporen of zelfs een complete dagindeling met activiteiten te laten maken.