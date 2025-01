Vaker op vakantie vanuit België om te bezuinigen

Nederlanders gaan steeds vaker op vliegvakantie vanaf een luchthaven in België of Duitsland, schrijft het AD. Het prijsverschil met Schiphol wordt namelijk steeds groter. Een gezin kan wel 600 euro goedkoper uit zijn. "Die goedkopere luchthaven kan nét het verschil maken om toch die vakantie te kunnen betalen."

Omdat vliegtickets peperduur zijn, kiezen steeds meer Nederlanders voor vakantie in eigen land. Dat zie je in de video bovenaan.

Goedkopere vakantie

Grote reisorganisaties zoals Sunweb en TUI constateren los van elkaar de fors stijgende interesse in een goedkopere vakantie vanaf een buitenlandse luchthaven. Sunweb ziet bij de boekingen voor komende mei en zomervakantie 20 procent meer Nederlanders dan vorig jaar uitwijken naar goedkopere luchthavens.

Voor corona vertrok 6 procent van de Nederlandse Sunweb-vluchten vanaf buitenlandse vliegvelden en dat was in 2024 al een kwart. Volgens TUI overweegt inmiddels ruim een op de drie Nederlanders voor een vliegvakantie te kiezen voor een buitenlandse luchthaven vooral vanwege de 'aanzienlijk lagere prijzen'.

Minder op vakantie

Eerder deze maand kwam ANWB al met cijfers waaruit blijkt dat iets minder Nederlanders van plan zijn dit jaar om op vakantie te gaan. Meer dan 85 procent geeft aan te willen reizen, terwijl dit in 2023 en 2024 nog negen op de tien mensen was. De kosten van een vakantie spelen hierbij een belangrijke rol. Veel mensen kiezen ervoor om thuis te blijven of geven aan dat ze er geen budget voor hebben. Gezondheidsredenen worden ook genoemd als reden om niet op reis te gaan.

Duurder

Vakanties zijn duurder geworden door inflatie, waardoor bijna een op de drie vakantiegangers de plannen aanpast. Veel mensen kiezen voor minder vakanties, reizen buiten de drukke seizoenen of gaan naar goedkopere bestemmingen. Volgens de ANWB verwacht 38 procent van de vakantiegangers meer uit te geven dan in 2024.