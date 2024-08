AVROTROS: geen juridische stappen tegen EBU om diskwalificatie Joost Klein

AVROTROS gaat geen juridische stappen ondernemen naar aanleiding van de vermeende onterechte diskwalificatie van Joost Klein tijdens het afgelopen Eurovisie Songfestival. Dit heeft de omroep laten weten in reactie op een open brief van advocaat Gerard Spong, gepubliceerd in de Volkskrant.

Spong stelde in de brief dat de Europese omroeporganisatie EBU onterecht vasthoudt aan de beschuldiging, ondanks het gebrek aan bewijs volgens het Zweedse Openbaar Ministerie. Hij adviseerde AVROTROS om aangifte te doen van smaad.

'Niet vechten maar praten'

Volgens een woordvoerder van AVROTROS is het echter niet de intentie van de omroep om deze kwestie verder juridisch aan te vechten. “Wat gebeurd is, kunnen we niet terugdraaien. We willen hier niet beter of rijker van worden,” aldus de omroep.

In plaats daarvan kiest AVROTROS ervoor om de kwestie in een gesprek met de EBU te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst wil de omroep de diskwalificatie van Klein en andere bezwaren rondom de gang van zaken achter de schermen aan de orde stellen.

Geen bewijs

De Zweedse aanklager besloot vorige week het strafrechtelijk onderzoek naar Joost Klein te staken vanwege gebrek aan bewijs.

De artiest werd in mei uitgesloten van de finale van het Eurovisie Songfestival na een incident met een cameravrouw, hoewel de exacte toedracht nog steeds onduidelijk is. AVROTROS en de EBU hebben onderling een verschil van mening over afspraken die zouden zijn gemaakt over het al dan niet filmen van Klein achter de schermen.

