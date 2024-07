Belgische radiozender reageert op Eurovisie-oproep Joost Klein: 'Check dm'

De Belgische radiozender Studio Brussel heeft gereageerd op de oproep van Joost Klein om contact met hem op te nemen. Op Instagram schrijft de zender maandagavond dat de Nederlandse zanger in zijn digitale inbox moet kijken.

Klein hintte er zondag tijdens een optreden op het festival Genk On Stage op dat hij volgend jaar ook wel namens België aan het Eurovisie Songfestival mee zou willen doen.

Studio Brussel schrijft: "@joostklein check dm pls thnx". In de bijgevoegde video is te zien dat Klein in het publiek een bord met een Nederlandse vlag ziet en zegt: "Wie zegt dat ik voor dat land ga?". Wanneer het publiek begint te joelen, richt Klein zich op de radiozender. "Hey Studio Brussel, regel iets, bel me!", zegt hij.

Omroep VRT

Ook zei Klein dat er volgens hem "wel weer iemand van deze kant van het land" naar het songfestival mag. Omroep VRT, waar de radiozender onder valt, is in België om het jaar verantwoordelijk voor de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. Het andere jaar organiseert het Franstalige RTBF de inzending.

Klein zei tijdens Pinkpop onlangs de woorden "why the fuck not 2025!", waarmee hij ook hintte op een deelname aan het songfestival volgend jaar. Dit jaar werd hij gediskwalificeerd.

