'Joost Klein in gesprek met advocaat over mogelijke smaadzaak tegen EBU'

Het management van Joost Klein heeft contact gezocht met advocaat Gerard Spong over een mogelijke aangifte van smaad tegen de EBU. Dat bevestigde de advocaat dinsdag aan Shownieuws. Joost werd gediskwalificeerd op het Eurovisie Songfestival voor een incident met een cameravrouw, maar vorige week werd bekend dat hij daarvoor niet wordt vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

Advocaat Gerard Spong schreef afgelopen weekend een open brief in de Volkskrant na persoonlijke ergernis om de gang van zaken rondom Joost Klein. "Ik ergerde me mateloos aan de houding van de EBU die vonden dat ze zonder excuses aan te bieden aan Joost Klein gewoon door konden gaan", zei Spong dinsdag tegen Shownieuws.

"Ik vind dat de EBU moet zeggen: we hebben een fout gemaakt, sorry. Maar dat doen ze niet. Ze houden hun poot stijf. Ik vind het onrechtvaardig en niet eerlijk", vervolgt Spong.

"Zijn eer en goede naam zijn aangetast" Gerard Spong

'Wettelijk gezien smaad'

Joost Klein zou volgens hem een 'reële kans' hebben om een smaadzaak tegen de EBU te winnen. "Zijn eer en goede naam zijn aangetast, want ze betichten hem van een diskwalificatiewaardig feit. Daar hebben ze rukbaarheid aan gegeven, want ze hebben het overal bekendgemaakt. Dat is wettelijk gezien smaad."

AVROTROS liet deze week weten geen verdere actie te ondernemen tegen de EBU. Zwak, vindt Spong. "Ze zullen er wel hun redenen voor hebben. Ze moeten wellicht volgend jaar ook nog voort met de EBU, dus misschien denken ze: we moeten geen gelazer hebben. Ik vind het slappe hap."

Mogelijke smaadzaak

Inmiddels heeft Spong contact gehad met het management van Klein. "Joost is de aangewezen persoon om wél aangifte te doen. Ik ben gebeld door de manager van Joost en we gaan er eens over nadenken", aldus de advocaat.

Het management van Joost Klein was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.