NS: treinen rijden in de loop van woensdagochtend weer normaal

Het zal woensdagochtend na de stakingen onder het treinpersoneel nog even duren voordat het treinverkeer weer opgestart is. De NS verwacht dat er "in de loop van de ochtend" weer volgens dienstregeling gereden kan worden. De vervoerder betreurt dat de reiziger de dupe wordt van de acties.

En die acties draaien om het vroegpensioen van medewerkers. Om daar betere afspraken over te kunnen maken, leggen ze tussen 04.00 uur en 08.00 uur het werk neer. Op geen enkel traject rijden er (internationale) treinen, met uitzondering van Amsterdam Centraal - Schiphol. Vervangende bussen worden niet aangeboden.

Eerder kwam NS-personeel in actie vanwege agressie in het openbaar vervoer:

2:16 Hoofdconductrice Priscilla voltooit tocht van 521 kilometer tegen agressie in ov

'Reiziger de dupe'

De spoorvervoerder begrijpt de eis van de werknemers. "NS heeft begrip voor de zorgen van collega's over het aflopen van de landelijke zwaarwerkregeling, maar vindt het buitengewoon vervelend dat reizigers nu de dupe worden van een conflict tussen de vakbond en de Nederlandse overheid. Een conflict waar NS geen partij in is", zeggen ze in een reactie.

Op het enige traject waar wel treinen rijden, zal dat minimaal gebeuren. "Er rijden vier keer per uur treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. NS adviseert reizigers van en naar Schiphol om, als de mogelijkheid er is, te kiezen voor alternatief vervoer", aldus de NS.

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden? De RVU is een regeling die een werknemer recht geeft op een uitkering om de periode tot aan je AOW te overbruggen. Werknemers die recht hebben op de RVU kunnen hierdoor maximaal drie jaar eerder stoppen met hun werkzaamheden. Je hebt als werknemer met zwaar werk snel recht op de RVU. Onder zwaar werk wordt volgens de regeling gekeken naar fysiek zwaar werk, mentaal zwaar werk en onregelmatige werktijden. Voorbeelden zijn bouwvakkers, ambulancepersoneel of dus ook conducteurs. (Bron: FNV)

Later opstarten

Normaliter vinden de voorbereidingen voor het opstarten van de dienstregeling vroeg op de dag. Nu kan dat dus niet. Pas vanaf 08.00 uur zijn de posten weer bezet. Daardoor kan het dus even duren voordat alles weer volgens schema rijdt. De spoorvervoerder adviseert reizigers vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

De staking is een initiatief van de vakbonden FNV en CNV. Tijdens de ochtendspits op woensdagochtend zullen dus weinig tot geen treinen of bussen rijden. De medewerkers van de volgende bedrijven doen mee aan de staking: NS, Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Transdev. De vakbonden willen dat de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) langer wordt doorgezet.

Hart van Nederland/ANP