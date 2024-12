Hoogbejaarde man die vrouw (84) doodstak krijgt geen straf, wordt opgenomen

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag bepaald dat de 91-jarige Jan van B. moet worden opgenomen in een verpleeghuis, conform de wens van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank is bewezen dat de hoogbejaarde man op 19 januari zijn 84-jarige vrouw heeft doodgestoken en vervolgens brand heeft gesticht in hun huis in de Van Speijkstraat in Amsterdam-West. Van B. is geheel ontoerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank op basis van gedragskundig onderzoek, en wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.

Bij Van B. is beginnende dementie geconstateerd. Daarnaast lijdt hij volgens deskundigen aan psychotische waanstoornissen. Daardoor verloor hij de grip op de wereld om hem heen. Van B. werd steeds achterdochtiger en leefde in de waan dat zijn vrouw hem bedroog. Op de fatale dag is hij in woede uitgebarsten, met het dodelijke geweld tot gevolg.

Niet geloofwaardig

De man heeft aanvankelijk bekend dat hij zijn vrouw had gestoken, maar kwam later met een andere lezing, namelijk dat zij dat zelf zou hebben gedaan. De rechtbank vindt dat een onaannemelijk verhaal. Ook zijn verklaring dat hij geen brand heeft gesticht, maar met lucifers op zoek zou zijn geweest naar zijn schoenen, acht de rechtbank niet geloofwaardig.

Van B. zal worden opgenomen in een verpleeghuis met een zeker beveiligingsniveau. Tegen de beslissing tot gedwongen opname kan hij niet in beroep.

Zorgen geuit

De kinderen van Van B. en het slachtoffer hebben voortdurend hun zorgen geuit over de veiligheid van hun ouders nadat hun vader fysiek en mentaal achteruit ging en steeds onvoorspelbaarder werd. Dat blijkt uit hun slachtofferverklaring die eerder dit jaar werd voorgelezen in de rechtbank in Amsterdam.

Volgens de kinderen hebben zij voortdurend hun zorgen geuit over de veiligheid van hun ouders nadat hun vader fysiek en mentaal achteruit ging en steeds onvoorspelbaarder werd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Missen haar iedere dag'

"Wij houden vreselijk veel van onze beide ouders en zij hielden vreselijk veel van elkaar. Onze vader was een hardwerkende, zorgzame man en onze moeder was een mooie, intelligente en sociale vrouw. Wij missen haar nog iedere dag. We missen ook onze vader zoals hij was voordat hij ziek werd", klonk het in de rechtszaal.

Voor de kinderen is het duidelijk dat hun vader volledig ontoerekeningsvatbaar is. "Het is daarom heel belangrijk voor ons dat onze vader wordt beschermd en in een veilige, gesloten omgeving kan wonen waar hij in deze laatste fase van zijn leven liefdevol verzorgd kan worden."

ANP