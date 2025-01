Gevonden lichaam in Best is van vermiste Nick Bloos (35)

Het lichaam dat dinsdagmiddag werd gevonden bij de Gagel in Best, is van de vermiste Nick Bloos. Dat bevestigt de politie dinsdagavond. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. "We wensen de nabestaanden veel sterkte", aldus de politie.

In het gebied vond dinsdag een grote zoekactie plaats naar de 35-jarige man, die al sinds juni vorig jaar werd vermist. De politie zocht in het gebied omdat Bloos daar vermoedelijk voor het laatst was geweest. Met de hulp van het Veteranen Search Team, speurhonden, een droneteam en groene BOA’s werd het gebied intensief uitgekamd.

Geen misdrijf

Nick Bloos verdween op 14 juni vorig jaar vanuit Best. Sindsdien ontbrak ieder spoor van hem. Dinsdagmiddag werd tijdens de zoektocht een lichaam aangetroffen. Forensisch specialisten kwamen ter plaatse en bevestigden later dat het om de vermiste man gaat. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.