Grote zoekactie naar vermiste Nick Bloos (35) bij de Gagel in Best

In Best is dinsdag een grote zoekactie naar de vermiste Nick Bloos, meldt de politie. De 35-jarige man is sinds vorig jaar 14 juni vermist.

De zoekactie vindt plaats in het gebied waar de Gagel overgaat in de Rijt. Dit zou het gebied zijn waar de man vermoedelijk voor het laatst is geweest.

Nick vertrok vorig jaar juni met onbekende bestemming. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een paars t-shirt, blauwe spijkerbroek en koningsblauwe schoenen. Ook droeg hij goudkleurige 'tunnels' in beide oren en een bril met kleurende glazen. Hij is volgens de politie te herkennen aan zijn slanke postuur, lange haren, baard en snor.

Waarom de politie dinsdag een grote zoekactie organiseert, is onduidelijk.