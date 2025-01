Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Nick Bloos (35)

Tijdens de zoektocht naar de vermiste Nick Bloos is dinsdag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De zoektocht naar de 35-jarige man vond plaats bij de Gagel in Best.

Of het inderdaad ook om de vermiste Nick gaat, is niet bekend. Forensisch specialisten zijn ter plaatse voor onderzoek, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. Uit dat onderzoek moet blijken of het inderdaad om Nick gaat.

Nick vertrok vorig jaar juni vanuit Best naar een onbekende bestemming. De politie organiseerde dinsdag een grote zoekactie bij de Gagel in Best. Dit zou het gebied zijn waar de man vermoedelijk voor het laatst is geweest.