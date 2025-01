Vier tieners veroordeeld voor groepsverkrachting dakloze vrouw in Helmond

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag vier tieners veroordeeld tot straffen tot maximaal vijftien maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor de groepsverkrachting van een 33-jarige dakloze vrouw in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Een vijfde verdachte werd schuldig bevonden aan aanranding van het slachtoffer.

Het misdrijf vond plaats in het Burgemeester Geukerspark in de vroege uren van zaterdag 16 december. De vrouw zat op 16 december 2023 's nachts alleen op een bankje in het park. Volgens de rechtbank hebben de verdachten haar benaderd, ingesloten, onder haar armen gepakt en mee naar een grasveld gesleept. Daar werd zij tegen de grond gedrukt, in haar gezicht geslagen en meerdere malen verkracht. De vrouw werd ook beroofd van haar mobiele telefoon.

Jeugddetentie

Het proces tegen de verdachten heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden, omdat zij ten tijde van de verkrachting minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie had tegen vier van de vijf twee jaar jeugddetentie geëist, waarvan enkele maanden voorwaardelijk.

Drie verdachten kregen vijftien maanden waarvan drie voorwaardelijk opgelegd, één verdachte kreeg twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk. De verdachte bij wie aanranding is bewezen, kreeg vier maanden jeugddetentie. Vier van de vijf verdachten moeten het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen.

Hart van Nederland/ANP