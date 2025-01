Steekincident in Kerkdriel: man (40) op straat neergestoken

In het Gelderse Kerkdriel is maandagochtend een 40-jarige man neergestoken. Dit gebeurde rond 05.00 uur op de Katarijnehof. Het slachtoffer, dat volgens de politie "vermoedelijk uit het niets" werd aangevallen, is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht.

De dader is nog niet aangehouden. Via Burgernet is een signalement verspreid. De verdachte droeg een licht gewatteerde jas en een donkere sportbroek met witte strepen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Omroep Gelderland meldt dat het slachtoffer op weg was naar zijn werk. In de buurt van de plek van het incident werd een koelbox gevonden bij een bedrijfsbusje. Volgens buurtbewoners gaat het om het voertuig van het slachtoffer.

Geschreeuw en sirenes

Buurtbewoners vertellen dat ze werden wakker van geschreeuw en daarna sirenes hoorden. De politie heeft een deel van de straat afgezet en verricht sporenonderzoek. Ook de forensische recherche is ter plaatse.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie voert een buurtonderzoek uit en bekijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.