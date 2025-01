Politie onderzoekt gruwelijke mishandeling van katten in Wassenaar

De politie is op zoek naar een persoon die onlangs twee katten in de omgeving van de Schepenstraat in Wassenaar ernstig heeft mishandeld. Op Instagram laat de politie weten dat bij de huisdieren de heupen uit de kom zijn getrokken.

Bij Dierenopvang Amsterdam (DOA) wilden ze afgelopen kerst even extra aandacht geven aan de dieren die op zoek zijn naar een baasje. Daarom kregen de dieren een heuse kerstfotoshoot mét kerstmuts!

Op Instagram is te lezen dat een van de katten moest worden geopereerd. Volgens de dierenarts is dit door menselijk toedoen gebeurd. De dierenmishandeling vond afgelopen zomer plaats, tussen juni en augustus.

De politie heeft uit verschillende bronnen vernomen dat er de afgelopen jaren meer incidenten in de buurt zijn geweest waarbij katten onder verdachte omstandigheden gewond of zelfs overleden zijn aangetroffen. Omdat er geen melding werd gedaan van eerdere incidenten, was de politie hier niet van op de hoogte. Baasjes van mishandelde dieren worden nu opgeroepen om alsnog een melding te maken.