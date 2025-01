Zeehondenpup Freek overleden in Ecomare

De zeehondenpup Freek, die op nieuwjaarsdag werd opgevangen bij Ecomare, is overleden. Het dier, gevonden op Texel, had stukjes plastic en hout in zijn maag. Ondanks intensieve zorg kon de pup niet gered worden, meldt Ecomare maandag aan NH Nieuws.

Freek was ernstig verzwakt en mager toen hij werd gevonden. In de opvang kreeg hij ORS, een oplossing van zout en mineralen, toegediend. De pup spuugde de vloeistof echter weer uit, waarbij stukjes plastic en hout mee naar buiten kwamen. Ook in de dagen erna braakte hij afval uit.

De dagen die volgden waren cruciaal en het was de bedoeling dat Freek zou aansterken. Het beestje werd goed in de gaten gehouden door dierenverzorgers, maar "het ging niet heel hard vooruit", vertelt Marion Barth van Ecomare Texel aan NH Nieuws.

Slecht nieuws

Zaterdag werd duidelijk dat Freek het toch niet heeft gered. "Helaas slecht nieuws. Hij is zaterdag overdag gestorven. Dierenverzorgers kwamen het quarantaineverblijf inlopen en toen zagen ze dat hij was overleden", laat Marion weten aan NH Nieuws.

Het is onbekend wat de oorzaak van het overlijden is, al wordt er geen verder onderzoek gedaan. "Dat is niet gebruikelijk om te doen bij dieren uit de opvang, want dan zouden we wel bezig kunnen blijven", aldus Barth. Het is dus onduidelijk of er nog andere stukjes plastic of hout in de maag van Freek zaten.