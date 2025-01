Help dieren overwinteren: zo verstoor je hun winterslaap niet

Terwijl wij ons tijdens deze koude periode verschuilen achter de kachel of onder een dekentje, zijn diverse dieren in diepe rust vanwege hun winterslaap. Door de lage temperaturen en de afnemende hoeveelheid voedsel is het lastiger voor beestjes, zoals egels en vleermuizen, om de winter te overleven. Daarom doen ze nu een extra lang dutje.

Stichting Aap ontving in 2024 een recordaantal meldingen over dieren in nood, waaronder vooral suikereekhoorns. Deze zijn populair op TikTok. Hart van Nederland sprak Stichting Aap over de stijging van het aantal opvangverzoeken voor suikereekhoorns. Het interview zie je in de bovenstaande video

Maar doordat we geen groot natuurlijk landschap hebben, is het lastiger voor dieren die een winterslaap doen, om zich te verstoppen en niemand tegen te komen. Daarom is het nu best realistisch dat wij deze beestjes tegen komen in de natuur, bijvoorbeeld in onze tuin of in het bos. Om ervoor te zorgen dat wij hen zo min mogelijk storen, zet Niels Kalkman, woordvoerder van de Dierenbescherming, de belangrijkste tips op een rij.

De natuur haar werk laten doen

"Egels worden weleens uit zichzelf wakker. Dan gaan ze extra eten zoeken. Toch moeten we ze zo min mogelijk verstoren", vertelt Kalkman. "Heb je een mooie tuin en liggen daar allerlei bladeren, pas dan op! Het is nu slecht om je tuin op te ruimen. Ga niet de bladeren weghalen of het rommelhoekje opruimen. Het kan maar zo zijn dat er een egeltje onder de ligt en dat je het dier wakker maakt."

En als je een mooie boswandeling maakt, pas dan ook goed op waar je loopt: "Als je in de natuur bent, houd je dan aan de route en volg het pad. Ook is het belangrijk om je hond vast te houden aan de lijn. Op die manier zal je de dieren niet storen. Laat de natuur haar werk doen."