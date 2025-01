Vorig jaar meer exotische dieren in nood, vooral veel 'vliegeekhoorns'

Degoes, wasberen, mensapen en suikereekhoorns: Stichting AAP heeft vorig jaar meer opvangverzoeken en meldingen gekregen voor dieren in nood. Waar het in 2023 nog om 1168 gevallen ging, steeg dat aantal in 2024 naar 1478 meldingen uit tien verschillende landen. Opvallend was het aantal hulpverzoeken over de suikereekhoorns, die populair zijn op sociale media omdat ze stukjes kunnen zweven.

Veruit de meeste meldingen - ruim 58 procent - gingen over kleine zoogdieren als prairiehonden en degoes (een klein knaagdier dat verwant is aan de cavia). De suikereekhoorn spande de kroon met 87 meldingen in totaal, waarvan het overgrote deel uit Nederland komt. In voorgaande jaren ging het nog om zo'n vijf tot tien meldingen, maar momenteel is het de diersoort waarvoor het vaakst opvang wordt aangevraagd in ons land. Het zijn nachtdieren en daarom raken mensen er volgens een woordvoerder snel op uitgekeken.

Negen welpjes die onlangs door Stichting AAP werden gered uit een Frans circus, zijn live te volgen via een webcam. Bekijk de beelden in de video bovenaan deze pagina!

Positieflijst

Het kortstondig vliegende buideldier heeft daarmee in Nederland de serval (2023) en degoe (2022) van de troon gestoten als het gaat om diersoorten waar het meeste een noodoproep voor binnenkomt. De opvangstichting benadrukt dat suikereekhoorns "zeer ongeschikt" zijn als huisdier.

Zowel de serval als de suikereekhoorn staan sinds 1 juli 2024 op de zogenaamde positieflijst samen met onder meer chinchilla's (een soort muis) en degoes. Op de positieflijst staan dieren die verboden zijn om te houden. Baasjes die al een dier hadden dat op de lijst staat, mogen het houden tot het beestje overlijdt. De lijst zorgt ervoor dat dieren waar vaak opvang voor wordt aangevraagd niet meer gekocht en gefokt mogen worden door particulieren.

Exoten

Als het om exotische dieren gaat kwam Stichting AAP vorig jaar 82 keer in actie. Dat is ruim 20 procent meer dan in 2023. Het ging voornamelijk om dieren die mensen thuis hielden, maar ook om dieren uit circussen en uit de illegale handel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan servals.

In Nederland werden er in 2024 zeker 47 exotische dieren gered, de rest in zes verschillende Europese landen. Voor 108 dieren werd een permanent nieuw dak boven het hoofd gevonden. En daarmee zaten er eind 2024 nog 374 dieren in de opvangcentra van de dierenstichting in Almere en het Spaanse Villena.

Hart van Nederland/ANP