Stichting AAP redt twaalf leeuwen en welpjes uit Frans circus

Stichting AAP heeft haar grootste reddingsoperatie ooit uitgevoerd. Twaalf leeuwen, waaronder drie volwassen dieren en negen welpjes, zijn gered uit een Frans circus dat zich niets aantrok van het verbod op het fokken van wilde dieren. De dieren zijn overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje.

Waar leeuwen onder betere omstandigheden werden geboren, is in WILDLANDS in Emmen. Hier werden in september drie schattige leeuwenwelpjes geboren, zoals te zien is in de video.

De leeuwen werden gevonden in een circus dat zich niets aantrok van het Franse verbod op het fokken van wilde dieren in circussen, dat sinds eind 2023 van kracht is. De welpjes, slechts enkele maanden oud, verraden dat het circus illegaal doorging met het fokken van deze dieren.

Net op tijd

De redding kwam precies op tijd. Het gevaar was dat de welpjes anders in handen zouden vallen van een Italiaanse handelaar. De actie zelf kende veel obstakels: het circus werkte niet mee en een eerdere poging in oktober werd op het laatste moment afgeblazen.

Volgens Stichting AAP wist het circus dondersgoed waar zij mee bezig waren. "Ze kennen de regels heel goed, maar fokken stiekem door in de hoop de welpjes te kunnen verkopen in het buitenland. Er wordt enorm gehandeld in dit soort dieren", vertelt Peter de Haan van stichting AAP aan het Algemeen Dagblad.

Geheime voorbereiding

De reddingsactie werd in het geheim voorbereid in samenwerking met de Franse dierenrechtenorganisatie Code Animal en de Franse autoriteiten.

Om de leeuwen veilig te vervoeren, moesten de volwassen dieren worden verdoofd voordat ze in transportkisten konden worden geplaatst. De jonge welpjes waren zo klein dat zij zonder verdoving konden worden verplaatst.

Een nieuwe toekomst in Spanje

De twaalf leeuwen worden naar het opvangcentrum van Stichting AAP in Spanje gebracht. Daar hebben ze toegang tot een ruim leefgebied waar ze eindelijk kunnen rennen en klimmen. Een fijne upgrade vergeleken met de benauwde kooien waarin de dieren zich bevonden.

De leeuwen zijn fysiek nog niet in topvorm. Hun spieren zijn verslapt, doordat de dieren lang zaten opgesloten. Het zal tijd kosten voordat de katachtigen weer volledig zijn hersteld.

Toekomst

Het is nog onduidelijk of de leeuwen daadwerkelijk familie van elkaar zijn. Toch is er voor nu besloten om de leeuwen bij elkaar te houden. Zodra ze voldoende zijn aangesterkt, zal Stichting AAP proberen een geschikt permanent onderkomen voor hen te vinden, bijvoorbeeld in een dierenpark of een ander opvangcentrum.

In Nederland komen dergelijke praktijken niet voor, omdat we in 2015 al maatregelen hebben genomen om soortgelijke situaties te voorkomen. Sindsdien is het gebruik van wilde zoogdieren in circussen volledig verboden.

Beeld: Stichting AAP