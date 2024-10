Dierenambulance redt exotisch dier uit kanaal: 'Niemand wilde haar hebben'

Vrijwilligers van de Dierenambulance Zuidwest Drenthe hebben een opvallend beestje uit het water gevist. Ze haalden een zwemmende wasbeerhond uit een kanaal in Hogeveen. Vervolgens konden ze het dier nergens kwijt.

Bij de dierenambulance was het niet gelijk duidelijk dat het om zo'n speciale viervoeter ging. Nadat een melding van een dier te water binnenkwam, gingen medewerkers Irma en Marian gelijk op de melding af. Ze waren nog op tijd, maar het beestje was wel onder een rooster gekropen. Nadat ze dat eraf wisten te halen, konden ze bij de wasbeerhond komen. “Ik heb hem met een stok de kant van Irma op gekregen en zij zwom zo het net in. Ze verzette zich wel, maar werd al snel rustig en we konden hem zo in de kooi zetten”, schrijft de dierenambulance op hun sociale media.

Bij de dierenarts bleek dat het om een wasbeerhond ging. Dat maakte de boel toch wat ingewikkelder. Omdat het zo'n speciale soort is, mag het beestje niet zomaar worden teruggezet in de natuur. In bijna alle gemeenten mag het dier zelfs afgeschoten worden. Dat komt omdat het een 'invasieve exoot' is en niet in Nederland thuishoort. Zulke exoten hebben hun oorspronkelijke leefomgeving verlaten en verstoren de omgeving waar ze in terecht zijn gekomen.

De wasbeerhond - Beeld: Dierenambulance Zuidwest Drenthe.

Niemand wil haar

Opvang voor het dier vinden, bleek lastiger dan gedacht: "Ik ben wel een dag bezig geweest om een plekje te vinden voor hem", laat Marijke Arkes van de dierenambulance weten aan Hart van Nederland. Meerdere instanties waaronder provincie en verschillende opvangplekken zijn gebeld: "Maar eigenlijk kon ze nergens terecht". In Nederland zijn twee plekken waar de wasbeerhond wel mag leven; Wildlands in Emmen en AquaZoo in Leeuwarden. Maar daar kon Marijke het beestje niet kwijt: "Toen heeft Stichting AAP overleg gehad en zeiden ze dat we hem naar hen mochten brengen."

Ondanks de dagtaak om een thuis te vinden voor het dier, kijkt Marijke er positief op terug: "Het is een heel mooi dier om te zien, en heeft een lief koppie. Leuk om dit eens mee te maken." Het beestje heeft zelfs een naam gekregen: Yunnan. Nu is ze aan het herstellen bij Stichting AAP. Als ze daar is opgeknapt moet ze verder naar een plek waar ze definitief kan blijven.