Leeuwin Lalana overleden aan leukemie in Diergaarde Blijdorp

Het jaar is verdrietig begonnen voor Diergaarde Blijdorp. Aziatische leeuwin Lalana moest woensdag worden ingeslapen omdat ze kattenleukemie had. De leeuwin is vijftien jaar geworden. "Gezien haar respectabele leeftijd is in overleg met de dierenarts besloten haar uit haar lijden te verlossen", aldus de dierentuin.

In de video hierboven zie je positiever nieuws uit Diergaarde Blijdorp: in november werd daar een giraffe geboren.

Lalana leed aan de besmettelijke ziekte FelV, ook bekend als kattenleukemie. Volgens de dierentuin werd ze afgelopen vrijdag ziek en verslechterde haar gezondheid zichtbaar met de dag. "Ze at niet, had braakklachten, bewoog bijna niet meer en liet haar urine lopen." Ze kreeg medicijnen tegen de misselijkheid en antibiotica, maar dit mocht niet meer baten.

De dierentuin wist al langer dat Lalana aan de ziekte leed. Tijdens een vruchtbaarheidsonderzoek in november werd er bloed afgenomen, waaruit bleek dat ze het virus bij zich droeg. Als de weerstand laag is, ontwikkelt de ziekte zich sneller. Oudere katten, zoals Lalana, zijn daardoor vatbaarder.

Meerdere besmettingen

Of de mannelijke leeuw Wishu ook besmet is met het virus, moet de dierentuin nog onderzoeken. Alleen als Wishu gezond blijkt, kan hij nieuwe leeuwinnen verwelkomen in zijn verblijf. Diergaarde Blijdorp helpt met het opbouwen van een reservepopulatie van de Aziatische leeuw, dus de hoop is dat Wishu gezond is en een bijdrage kan leveren aan de voortplanting.

Het park noemt het verlies van Lalana treurig nieuws voor de soort. "Aziatische leeuwen zijn ernstig bedreigd en alleen nog te vinden in het Gir Forest National Park in het westen van India. Rond 1900 bereikte het aantal wilde Aziatische leeuwen een dieptepunt, met slechts 20 exemplaren. Sindsdien is de jacht verboden en is het leefgebied beschermd en verbeterd. Daardoor stijgt het aantal leeuwen in India weer. In 2024 waren dit ruim 700 dieren."

Het lichaam van Lalana is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek naar ataxie, een progressieve neurologische aandoening die zowel in dierentuinen als in het wild veel voorkomt bij leeuwen. In november moest de dierentuin drie andere leeuwen laten inslapen vanwege deze aandoening.