Na ernstige buikpijn is ijsbeer Wilbär (16) uit Eindhoven Zoo overleden

Verdrietig nieuws uit Eindhoven Zoo: de 16-jarige ijsbeer Wilbär is overleden, meldt de dierentuin op sociale media. Het mannetje onderging afgelopen weekend een spoedoperatie vanwege een navelbreuk die was verslechterd. "Hoewel de operatie succesvol leek, herstelde hij niet zoals gehoopt. Hij vertoonde tekenen van ernstige buikpijn, weigerde te eten of drinken en zijn bloedsomloop verslechterde."

Dagenlang hebben dierenverzorgers geprobeerd om de ijsbeer erbovenop te krijgen, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk is in overleg met de dierenarts de beslissing genomen om Wilbär in te laten slapen. De ijsbeer was sinds 2022 in Eindhoven Zoo. Samen met vrouwtjesijsbeer Frimas kreeg hij het jong Otis.