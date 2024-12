Ongeluk wordt olifant Yindi (4) fataal: 'Helaas niet meer wakker geworden'

Olifant Yindi, die woonde in Dierenpark Amersfoort, is vandaag ingeslapen. De olifant kreeg een ongeluk en werd daarna in slaap gebracht. Het dier werd niet meer wakker. Yindi is vier jaar oud geworden.

Yindi kwam in het buitenverblijf vast te zitten tussen een wand van boomstammen, schrijft de dierentuin op Instagram. De enige manier om haar te bevrijden, was door haar in slaap te brengen waardoor ze geen pijn zou voelen. "Helaas is Yindi hier niet meer uit wakker geworden", schrijft de dierentuin.

Het lichaam van het overleden dier is naar de binnenstal gebracht zodat de twee andere olifanten afscheid van haar kunnen nemen. Yindi kwam eerder dit jaar ook al in het nieuws, nadat een stok van maar liefst 75 centimeter vast kwam te zitten in haar slurf. Met een speciaal gemaakte tang haalde een dierenverzorger die stok er toen uit.