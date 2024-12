GaiaZOO verwelkomt nieuwe diersoort: de geelvoet-rotswallaby

Dierentuin GaiaZOO verwelkomt volgend jaar een bijzondere nieuwe diersoort: de geelvoet-rotswallaby. Het is het eerste dierenpark in Nederland die deze wallabies mag huisvesten, waarvoor zelfs toestemming van de Australische overheid nodig was.

Onlangs was er nog een heuse babyboom in de Limburgse video, zo is te zien in bovenstaande video.

Wallabies zijn kleine tot middelgrote buideldieren en zijn nauw verwant aan de kangoeroes. Het dier komt oorspronkelijk uit het hart van Australië en is ernstig bedreigd. De wallabies krijgen een speciaal verblijf met rotsblokken, dat momenteel in aanbouw is.

Het verblijf wordt in de loop van 2025 geopend.