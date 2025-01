Olifant Dhunja overleden in Burgers' Zoo: 'Moesten moeilijke beslissing nemen'

Verdriet in Burgers’ Zoo in Arnhem: daar is de Aziatische olifant Dhunja ingeslapen. Haar gezondheid was sterk achteruitgegaan en behandeling was niet langer meer mogelijk. Dhunja, 51 jaar en negen maanden oud, leed aan ernstige artrose en verschillende andere ouderdomskwalen.

Kevin Gray, hoofdverzorger van het park, zegt dat Dhunja vooral haar achterbenen artrose vertoonden. "Over het algemeen was de gezondheid van haar achterlichaam slecht", zegt hij. Op een gegeven moment was het punt bereikt dat het op lange termijn niet haalbaar meer was om andere opties te zoeken om haar leven te verlengen. "We moesten daarom de moeilijke beslissing nemen."

Sectie en onderzoek

Dhunja had als jong dier een verleden in het circus, net als de drie andere bejaarde vrouwtjesolifanten in Burgers’ Zoo. Het park biedt opvang aan oudere olifantenkoeien die niet in andere groepen kunnen integreren, binnen het Europese populatiemanagementprogramma.

Het lichaam van Dhunja is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor sectie en onderzoek. Dit is standaardprocedure na het overlijden van een olifant.