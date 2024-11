Meer dan 100 donaties na dood drie jonge olifanten door herpes

Vijf dagen na de dood van olifant Ka Yan (3) in WILDLANDS zijn er al meer dan honderd donaties binnengekomen voor onderzoek naar olifantenherpes. Dat meldt de woordvoerder van WILDLANDS maandag aan Hart van Nederland. Ka Yan overleed vorige week woensdag aan de ziekte. Het was de derde olifant in korte tijd die eraan bezweek.

"De overlijdens hebben grote impact op onze dierentuin gehad, en we zijn enorm dankbaar voor alle lieve berichten, donaties en kaartjes die we hebben gekregen", vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake. Nog geen week eerder, op 16 november, overleed ook al de één jaar oude olifant Nagarr aan het virus.

Grootste doodsoorzaak

Olifantenherpes is de grootste doodsoorzaak onder jonge Aziatische olifanten. Er is nog veel onbekend over het virus, wat het belang van verder onderzoek onderstreept. "Alle donaties doen ons echt heel goed, en we hopen dat dit helpt bij het vinden van een behandeling en vaccinatie tegen olifantenherpes", aldus Wijshake.

Eerder deze maand overleed in Ouwehands Dierenpark het driejarige olifantje Bumi aan hetzelfde virus. Het dier werd plotseling zwak en stierf enkele uren later. Volgens Ouwehands was Bumi enkele dagen daarvoor nog kerngezond.