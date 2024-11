Olifant Ka Yan (3) overleden: herpesvirus eist derde olifantenleven in drie weken tijd

Het 3-jarige olifantje Ka Yan is woensdagavond overleden in WILDLANDS in Emmen. Dat meldt het dierenpark, waar het dier werd geboren en opgroeide. Het is het derde olifantje in drie weken tijd dat in Nederland overlijdt. Net als de twee andere olifantjes is Ka Yan bezweken aan het olifantenherpesvirus (EEHV).

Afgelopen zaterdag overleed de éénjarige Nagarr in hetzelfde park ook aan dit virus. Sindsdien hielden de verzorgers de kudde extra goed in de gaten. Woensdagochtend merkten ze dat Ka Yan zich anders gedroeg en niet lekker in zijn vel zat. Al snel zagen ze dat hij dezelfde symptomen vertoonde als Nagarr. Helaas konden ze niets meer doen om hem te redden. "We staan dan met de rug tegen de muur," zegt Jan-Minze Zomer, manager van Plant en Dier bij WILDLANDS, tegen Hart van Nederland. "We hebben Ka Yan wel nog pijnstillers gegeven."

Eerder deze maand overleed het olifantje Bumi (3) in Ouwehands Dierenpark aan hetzelfde virus. Het dier werd plotseling zwak en stierf een paar uur later. Volgens Ouwehands was Bumi enkele dagen daarvoor nog kerngezond.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Antistoffen

Volgens Zomer komt herpes vaak voor bij olifanten: "Normaal gesproken krijgen ze via de moedermelk antistoffen. Maar als ze die kwijtraken, moeten ze zelf besmet raken om nieuwe antistoffen op te bouwen. Heeft een olifantje dan een lage weerstand, dan kunnen wij eigenlijk niets doen. Het loopt dan bijna altijd fataal af."

Volgens WILDLANDS wees onderzoek van de Universiteit Utrecht uit dat ook Nagarr is gestorven aan het olifantenherpesvirus. De universiteit noemt het virus doodsoorzaak nummer één bij jonge olifanten en benadrukt hoe complex het probleem is. Jonge olifanten hebben een zwakker immuunsysteem, waardoor het virus vaak dodelijk is. Onderzoekers wereldwijd zoeken naar een vaccin of behandeling, maar die is er tot op heden niet.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Diepe rouw

De kudde in WILDLANDS is sinds zaterdag in diepe rouw en vertoont veel onrustig gedrag. "De olifanten hebben de tijd gekregen om afscheid te nemen van Ka Yan," vertelt een woordvoerder. "Beide overleden dieren hebben een nacht bij de kudde gelegen." Ka Yan is inmiddels naar Utrecht gebracht voor nader onderzoek. "We hebben nog twee jonge kalfjes. Zij stonden al apart van de rest en blijven dat voorlopig, omdat ze in de risicoleeftijd zitten om het virus ook op te lopen," aldus WILDLANDS. Het park benadrukt dat de recente sterfgevallen het belang onderstrepen van een vaccin of behandeling tegen dit gevaarlijke virus.